Neun Monate unterwegs: Italiens meistgesuchter Bär M49 gefangen

Trient – Italiens meistgesuchter Problembär M49 ist nach neunmonatiger Flucht im Trentino in eine Rohrfalle der Förster geraten und konnte am Dienstagabend eingefangen werden. Das Tier, das auf Anordnung von Landeshauptmann Maurizio Fugatti abgeschossen werden soll, wurde in den Bergen oberhalb von Tione gefasst und in ein Tierpflegezentrum gebracht, berichteten lokale Medien. Förstern zufolge ist der Bär in guter körperlicher Verfassung.