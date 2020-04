7000-mal das ganz alltägliche Drama: Die Serie GZSZ feiert Jubiläum

Die Serie zählt seit bald 28 Jahren zu den reichweitenstärksten Sendungen des deutschen TV-Senders RTL. 2019 sahen täglich rund drei Millionen Deutsche die Seifenoper. In Österreich läuft es ebenfalls gut. „Im März erreichte die RTL-Daily ihre Spitze mit einer Durchschnittsreichweite von 150.000 Zuschauern in der Gesamtbevölkerung“, sagt Katharina Renner, RTL-Marketing-Managerin für Österreich. Ein Top-Wert, der aber eventuell auch ein wenig an der aktuellen Corona-Krise liegen könnte.

Am heutigen 29. April steht nun ein ganz besonderes Jubiläum an. Die 7000. Folge der Seifenoper wird in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Ein Highlight für Fans. Gedreht wurde auf den Kanarischen Inseln, inhaltlich dreht sich alles um einen Mädelsurlaub mit Konflikten. Nina (Maria Wedig), Maren (Eva Mona Rodekirchen), Yvonne (Gisa Zach) und Überraschungsgast Katrin (Ulrike Frank) starten auf Fuerteventura in einen luxuriösen Urlaub, der schnell kompliziert wird. Viel mehr wird nicht verraten, oder, wie Serienjunkies sagen würden: „Spoilern verboten!“