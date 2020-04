„Masked Singer“-Sieger Tom Beck hält Raab-Vergleich für „eine Ehre“

Das Feedback war trotz der kleinen Enttäuschung sehr positiv, weil Sie so eine tolle Show geliefert haben. Sie sind schon seit Jahren als Musiker aktiv, aber die breite Bevölkerung scheint das nicht ganz gewusst zu haben. Warum ist das so?

Beck: Danke für das Kompliment. Aber ich denke, es ist immer schwierig, wenn man mit einer bestimmten Sache bekannt geworden ist. Bei mir war es die Serie „Alarm für Cobra 11“, mich haben da jede Woche über fünf Millionen Menschen gesehen. Das ist dann immer Fluch und Segen gleichzeitig. Man bekommt einen kleinen Stempel. Wenn man dann eine Platte rausbringt, heißt es schnell: Jetzt singt er auch noch, der ist doch Schauspieler! Ich denke mir dann immer, dass man das bei Harald Juhnke oder Frank Sinatra auch nicht gesagt hat. Das sind auch so meine Vorbilder, das waren klassische Entertainer. Das will ich auch: Den Leuten eine gute Zeit bereiten.

Beck: So kann man das formulieren. Ich habe das nicht in den Vordergrund gestellt, weil ich keine Mitleidsnummer wollte. Aber klar: Für mich war das eine harte Zeit und es war nicht klar, ob ich an der vierten Show teilnehmen kann. Ich konnte erst an diesem Tag das Haus verlassen und durfte mitmachen. Ich bin um 13 Uhr nach Köln gefahren und war um 19 Uhr da. Dann habe ich einmal den Song durchgesungen und die Show gemacht. Es war schon nicht so ganz einfach.