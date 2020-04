Schwerer Verkehrsunfall in der Wildschönau: Zwei Verletzte

Oberau – Donnerstagfrüh kam es in der Wildschönau zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 54-Jähriger stürtze mit seinem Pkw in einen Bach. Der Lenker und sein Beifahrer wurden verletzt.

Gegen 4.40 Uhr lenkte ein 54-jähriger Österreicher seinen Pkw auf der Wildschönauer Straße in Richtung Auffach. Neben ihm saß laut Polizei ein 17-Jähriger. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Graben und landete in einem Bach.