Facebook-Spendenaktion der Caritas für Flüchtlinge brachte 1,5 Mio. Euro

Wien – Im Rahmen eines Anfang März gestarteten Spendenaufrufes der Caritas für Flüchtlinge in Griechenland und am Balkan wurden über 1,5 Millionen Euro gesammelt. Das sei die bisher größte Facebook-Spendenaktion Österreichs, teilte die Caritas am Donnerstag in einer Aussendung mit. Gerade jetzt würden diese Mittel dringend gebraucht.