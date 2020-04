Rennradfahrer (21) von Pkw in Igls erfasst: Unbestimmten Grades verletzt

Innsbruck – Zur Kollision zwischen einem Rennradfahrer und einem Auto kam es am Donnerstagnachmittag in Igls. Der 21-jährige Sportler war laut Polizei gegen 13 Uhr mit seinem Rad auf der Patscherstraße talwärts unterwegs. In Igls bog eine ihm entgegenkommende 65-jährige Lenkerin mit ihrem Auto zur selben Zeit nach links in den Kurweg ein. Es kam zum Zusammenstoß.