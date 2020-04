Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Inntalautobahn bei Volders: Zwei Verletzte

Mils, Volders – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der A12 in Mils bei Hall. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker, der in Richtung Kufstein unterwegs war, auf einen Lkw auf, der am Verzögerungsstreifen des gesperrten Parkplatzes Karlskirche stand. Der 61-jährige Österreicher war laut Poliizei zuvor schon immer wieder auf den Pannenstreifen geraten. Durch die Kollision wurde er mit seinem Pkw vom Verzögerungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen geschleudert.