In Höhle eingeschlossener Jugendlicher mit Flaschenzug befreit

Bad Mitterndorf – Ein in einer Höhle an Schödelkogel bei Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) eingeschlossener Jugendlicher musste am Donnerstagabend von der Bergrettung befreit werden. Der Bursche konnte mit einem Flaschenzug aus der misslichen Lage gerettet werden. Laut Polizei blieb er unverletzt.