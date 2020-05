Transporter landete in Feld: Lenker in Langkampfen schwer verletzt

Langkampfen – Ein 46-jähriger Fahrzeuglenker ist am Donnerstag bei einem Unfall in Unterlangkampfen schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.40 Uhr mit einem Firmenfahrzeug auf der Kufsteiner Straße (L 211) in Richtung Kirchbichl unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der Mann von der Straße ab und der Kleintransporter "sprang" etwa 27 Meter weit in das angrenzende Feld, wie die Polizei am Freitag berichtet. Das Fahrzeug landete wieder auf den Rädern und kam nach knapp 50 Metern zum Stillstand.