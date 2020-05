30-Jähriger bei Holzarbeiten in Obtarrenz schwer verletzt

Tarrenz – Am Freitag gegen 09.15 Uhr kam es in Obtarrenz zu einem schweren Arbeitsunfall bei Holzarbeiten in einem steilen Waldstück. Ein 30-Jähriger geriet mit einem Bein in einen Schlupfhaken der Seilwinde. Er wurde umgerissen und erlitt dabei einen offenen Unterschenkelbruch.