29-Jähriger verlor in Imst mehrere Hundert Euro an Onlinebetrüger

Imst – Onlinebetrügern saß kürzlich ein 29-jähriger Deutscher auf, der in Imst lebt. Wie die Polizei berichtet, erhielt der Mann vor einigen Tagen am Handy mehrere Push-Nachrichten über offene Überweisungen. Er gab über die installierte App des Bankinstitutes in gutem Glauben die Beiträge frei. Daraufhin wurde laut Polizei ein vierstelliger Betrag vom Bankkonto auf das Gehaltskonto transferiert und von dort in insgesamt zehn Transaktionen ein hoher dreistelliger Betrag widerrechtlich abgebucht. (TT.com)