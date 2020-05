Arbeitsunfall in Gallzein: Mann geriet mit Fingern in Hobelmaschine

Gallzein – Ins Krankenhaus Schwaz musste am Freitagvormittag ein Holzfacharbeiter gebracht werden. Der 27-Jährige war gegen 10 Uhr in einer Firmenhalle in Gallzein mit Hobelarbeiten beschäftigt. Beim Abrichten eines Brettes rutschte er ab und geriet mit den Fingern der linken Hand in die rotierende Hobelwelle. Dabei verletzte er sich die Fingerkuppen an vier Fingern. (TT.com)