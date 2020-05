47-Jähriger stürzte bei Balkonarbeiten in Zirl ab

Zirl – Bei Arbeiten an einem Wohnhaus ist am Samstagabend ein 47 Jahre alter Tiroler in Zirl schwer verunglückt. Als er und sein 21-jähriger Sohn einen Balkon abschneiden wollten, brach dieser ab und der Vater stürzte laut Polizei aus einer Höhe von rund 3,5 Metern.