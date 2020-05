Dem Tod nahe: Boris Johnson berichtet über seine Covid-19-Erkrankung

London – „Wie komme ich da wieder heraus?“ Der britische Premierminister Boris Johnson hat in einem Interview von Todesangst während seiner Zeit im Krankenhaus berichtet. Er sei frustriert gewesen, erzählte Johnson der britischen Boulevardzeitung The Sun on Sunday. „Es war schwer zu begreifen, dass sich meine Gesundheit innerhalb von ein paar Tagen so verschlechtert hatte.“

Wie ernst die Lage war, sei ihm aber erst klar geworden, als er beinahe intubiert werden musste, so der 55 Jahre alte Politiker. „Es war ein schwieriger Augenblick, das bestreite ich nicht.“ Sogar Vorbereitungen für seinen Tod seien bereits getroffen worden. „Ich war nicht in einer besonders guten Verfassung, und ich wusste, dass es Notfallpläne gab.“ Die Ärzte hätten allerlei Absprachen für den Fall getroffen, falls „etwas sehr schief gehen sollte“, so Johnson. Er habe sich dabei an den Film „The Death of Stalin“ erinnert gefühlt. In der Komödie aus dem Jahr 2017 geht es um die Ereignisse rund um den Tod des sowjetischen Diktators Josef Stalin im Jahr 1953.