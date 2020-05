Politologe Filzmaier: „Verstehe jeden, der Geisterspiele kritisch sieht“

Innsbruck – Als Sportfan, Anhänger des FC Barcelona und einst passioniertem Langstreckenläufer tut die Coronakrise Peter Filzmaier „mit Herz und Seele weh“. Im Gespräch mit der APA bemühte sich der Politikwissenschafter dennoch um einen analytischen Blick auf die geplanten Geisterspiele in der Bundesliga: „Ich verstehe jeden, der das kritisch sieht.“

Die Rückkehr des Live-Fußballs ist für den langjährigen TV-Analytiker zumindest mit Vorbehalten zu sehen. „Was Geisterspiele betrifft, habe ich wie jeder Sportfan eine gespaltene Seele. Nur geht es in diesem Fall für jeden verantwortungsvoll denkenden Menschen um die Gesamtsituation“, erklärte Filzmaier.

Den Profis aus der ersten Liga werde - strengen Auflagen zum Trotz - mit der Möglichkeit der Geisterspiele ein Privileg eingeräumt. „Wie ist die Bevorzugung der Profifußballer als einer noch dazu besonders gut bezahlten Berufsgruppe gegenüber der Gesamtbevölkerung zu argumentieren?“, fragte Filzmaier. „Das ist eine zutiefst politische Wertung, und ich verstehe auch jeden, der das sehr kritisch sieht.“ Schließlich sei Kritik selbst aus Fanszenen etwa in Österreich oder - dort sogar noch ablehnender - aus Deutschland laut geworden.

Filzmaier verwies auch auf die Test-Frage. „Das Motto des Bundeskanzlers hat schon im März gelautet: Testen, Testen, Testen. Wir sind immer noch weit von den 15.000 Tests am Tag entfernt, ungefähr bei der Hälfte. Wenn Hunderte Tests an eine Sportart gebunden sind, führt das schon zu kritischen Folgefragen. Auch wenn die Bundesliga dafür selbst bezahlt“, merkte der 52-Jährige an.