ÖSV-Kader mit zwölf Neulingen, Feller und Franz nicht im Nationalteamkader

Innsbruck – Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) hat für die kommende Saison zwölf Neulinge in seine Nationalteamkader aufgenommen. Bei den Alpin-Damen sind das unter anderen die im vergangenen Winter erstmals siegreiche Nina Ortlieb und die Tirolerin Franziska Gritsch, bei den Herren rückte Roland Leitinger in die höchste Kaderstufe auf. Diese umfasst nun 13 Frauen und sieben Männer, da mit Manuel Feller und Max Franz zwei prominente Namen fehlen. Das Duo fiel in den A-Kader zurück.