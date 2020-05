Am Sonntag gefilmtes Tier in Osttirol vermutlich Wolf

Matrei in Osttirol – Schafe und Ziegen auf der Weide schützen oder in der Nacht aufstallen – das empfehlen Experten nun Tierhaltern in Osttirol. Am Sonntag wurde im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol ein wolfsähnliches Tier gefilmt, in sozialen Medien tauchte zudem ein Foto eines Tieres auf, das einer Gruppe Schafen gegenübersteht. Martin Janovsky, Beauftragter des Landes Tirol für große Beutegreifer, geht davon aus, dass es sich bei dem Tier auf den Aufnahmen um einen Wolf handelt.