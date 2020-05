Autorin Stephenie Meyer kündigt "Twilight"-Vorgeschichte an

Diese soll allerdings nicht aus der Perspektive der jungen Bella, sondern jener von Vampir Edward erzählt werden, wie Meyer am Montag in einem Brief auf ihrer Website ankündigte. "Midnight Sun" behandle demnach sowohl Edwards Vergangenheit als auch sein erstes Aufeinandertreffen mit Bella. Das Buch soll am 4. August 2020 erscheinen. Ein Erscheinungdatum für die deutsche Ausgabe des Buches liegt noch nicht vor.