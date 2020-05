Nicolas Cage wird „Tiger King“-Figur Joe Exotic in neuer TV-Serie

Los Angeles – Oscar-Preisträger Nicolas Cage (56, „Leaving Las Vegas“) soll sich in den exzentrischen Großkatzen-Liebhaber Joe Exotic verwandeln. Der Schauspieler habe seine Zusage für eine geplante TV-Serie gegeben, teilte das zuständige Studio Imagine Television am Montag auf Instagram mit. Die achtteilige Serie basiert auf einem Artikel in der Zeitschrift Texas Monthly von 2019 über den früheren Joe Schreibvogel, der Besitzer eines privaten Zoos mit Großkatzen im US-Bundesstaat Oklahoma wurde, inzwischen aber wegen Vorwürfen des versuchten Mordes in Haft sitzt.