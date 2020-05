Gedenken am 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen

Mauthausen, Wien – Zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen und seiner 49 Nebenlager hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag auf dem Appellplatz des ehemaligen Lagers im Gedenken der Opfer einen Kranz niedergelegt. "Fassungslos – auch heute noch – und voll Scham verneigen wir uns vor den Opfern von damals", hatte der Bundespräsident schon tags zuvor in Videobotschaft erklärt.

📽 Video | Van der Bellens Videobotschaft

Die traditionelle Mauthausen-Befreiungsfeier findet heuer zwar wie immer am 10. Mai statt, wegen der Corona-Pandemie allerdings online auf der Website des Mauthausen Komitees Österreich. Von 1938 bis zur endgültigen Befreiung des KZ am 7. Mai 1945 durch die 11. Panzerdivision der Dritten US-Armee kamen nach Mauthausen 200.000 Gefangenen, die Hälfte von ihnen überlebte die NS-Vernichtungsmaschinerie nicht.

Sobotka: "Fackel der Erinnerung" weitertragen

"Auch wenn die Coronakrise eine außergewöhnliche Zeit ist, ist sie unvergleichbar mit jener Zeit, der heute, 75 Jahre nach der Befreiung des KZ Mauthausen gedacht wird", stellte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Dienstag bei der – Pandemie-bedingt reduzierten – Gedenkveranstaltung des Parlaments gegen Gewalt und Rassismus fest.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bei der Sondersitzung anlässlich des Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus. © JOHANNES ZINNER

Heute könne man dankbar sein, dass die Gesellschaft "in ihren Grundfesten vom unerschütterlichen Festhalten an demokratischer Rechtsstaatlichkeit und Solidarität gegenüber all ihren Mitgliedern geprägt ist". Das Konzentrationslager Mauthausen stehe - wie alle "Orte des Schreckens" der NS-Herrschaft – "für das düstere Gegenteil all dessen, was unsere Gesellschaft ausmacht", nämlich für "das Böse schlechthin", für Zynismus, Selbstüberschätzung, Gewalt, die konstruierte Einteilung der Menschen in Höher- und Minderwertige, Ausmerzung der Untüchtigen und mörderischen Judenhass.

📽 Video | Van der Bellen bei Kranzniederlegung in Mauthausen

"Heute gedenken wir aller Opfer des Irrsinns, der Toten, der gepeinigten Überlebenden, und wir tun dies in Demut und Scham", verbunden mit der "starken Gewissheit, dem Rassenwahn in unserem Land keinen Platz zu lassen", betonte Sobotka. Es gelte, die "Fackel der Erinnerung" zu Kindern und Enkeln weiterzutragen, und gemeinsam gegen den Antisemitismus zu kämpfen - "auch in Zeiten noch so großer Herausforderungen".

In scharfen Worten trat Bundesratspräsident Robert Seeber dem Vergleich des Lebens mit Covid-Schutzmaßnahmen mit dem Leben der Juden im Faschismus entgegen - wie er bei Protesten gegen die Corona-Regelungen zu hören gewesen sei. Das sei "nichts anderes als eine Verharmlosung des NS-Terrors", sagte er. Dem müsse man entschieden entgegentreten - und allen Einhalt gebieten, die für Gewalt und Hass eintreten.

Bures warnt vor Ruf nach starkem Mann

Parallelen zur Vergangenheit sieht die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) in der Coronakrise. Auch die Gegenwart sei von vielen Ängsten geprägt. Und "Wer Angst hat, ruft allzu schnell nach dem starken Mann", warnte sie – und forderte die Politik auf, "sich um das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit zu kümmern und ihnen durch soziale Absicherung die derzeit berechtigten Ängste zu nehmen".

In Zeiten wie diesen werde klar, dass "Niemals vergessen!" kein traditionelles Ritual sei. Gerade wenn viele Menschen Sorgen und Existenzängste plagen und wesentliche Grundrechte eingeschränkt sind, müsse der Kampf für Zusammenhalt, Demokratie und Menschenrechte Teil des Alltags sein, schlug Bures am heutigen Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft.

"Der Holocaust hat nicht in den Konzentrationslagern begonnen und die Schrecken des Krieges mit Millionen Toten nicht auf den Schlachtfeldern der Geschichte", warnte die SPÖ-Politikerin. Vielmehr hätten die Folgen des Ersten Weltkrieges, Spaltung der Gesellschaft, Existenzängste und Perspektivenlosigkeit angesichts der verheerenden Weltwirtschaftskrise den Weg für die Nationalsozialisten mitgeebnet.

Kurz: "Dunkelste Seiten der Geschichte"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erinnerte am 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen an die historische Verantwortung Österreichs "für die dunkelsten Seiten der Geschichte". "Mauthausen steht wie kein zweiter Ort in unserem Land für die Schrecken des NS-Terrorregimes. Umso wichtiger ist es, sich auch heute der Verantwortung der Geschichte zu stellen", sagte Kurz am Dienstag.

Diese "dunkelsten Seiten" dürften niemals in Vergessenheit geraten. "Es ist 75 Jahre nach der Befreiung unerlässlich, sich an die Gräueltaten und Verbrechen, die im Nationalsozialismus begangen wurden, zu erinnern. Wir erinnern uns daran, dass Österreicherinnen und Österreicher nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen und Täter waren", bekräftigte der Kanzler.

"Unsere Verantwortung gilt den 100.000 Menschen, großteils jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Mauthausen zum Opfer fielen. Menschen mit Behinderung, Roma und Sinti, Homosexuelle, Widerstandskämpfer und Menschen mit anderen Meinungen verloren an diesem Schicksalsort für Österreich ihr Leben. Ihnen allen sind wir in der Pflicht", sagte Kurz abschließend.

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner mahnte kollektive Wachsamkeit ein. "Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Verantwortung von uns allen ist, dass sich die schlimmsten Gräueltaten in unserer Geschichte nicht wiederholen. Menschlichkeit ist unsere Pflicht", sagte Rendi-Wagner am Dienstag.

"Vergessen wir nicht, dass der Nationalsozialismus in vielen kleinen Schritten kam - am Anfang standen Ausgrenzung und Diffamierung, Entmenschlichung war die Folge", erklärte Rendi-Wagner. Das Gedenken an die Mauthausen-Befreiung zeige, dass eine offene und solidarische Gesellschaft nichts Selbstverständliches ist. "Freiheit und Demokratie jeden Tag aufs Neue aktiv einzufordern, zu verteidigen und zu stärken, ist unsere Aufgabe."

Hofer: Mauthausen-Befreiung als Warnung

FPÖ-Parteichef Norbert Hofer bezeichnete die Mauthausen-Befreiung durch Soldaten der Alliierten als Warnung. "Vor 75 Jahren wurde ein Schreckensregime in die Knie gezwungen", betonte der Dritte Präsident des Nationalrates. "Wir alle müssen daran arbeiten, dass sich dieses dunkle Kapitel der Geschichte nicht mehr wiederholen kann."

Wer heutzutage in der Politik tätig ist, trage "die große Verantwortung und Verpflichtung, immer darauf zu achten, dass Respekt im Mittelpunkt der politischen Arbeit stehen". Die Politik müsse jene Rahmenbedingungen schaffen, die Extremismus und Verführungen keinen Nährboden bieten.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger stellte neben das Gedenken an die Opfer des NS-Regimes einen Vergleich mit der Gegenwart. "Mauthausen konnte passieren, weil sich Österreicherinnen und Österreicher gegen ihre eigenen Nachbarinnen und Nachbarn sowie Freundinnen und Freunde gewandt haben", erklärte sie. Es gelte, "jeden Tag überzeugt gegen jede Art von Ausgrenzung, Einschränkung von Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten einzutreten - ganz besonders in schwierigen Zeiten, in denen es leicht ist, in alte Muster zu verfallen und Sündenböcke zu suchen".