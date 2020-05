Hochfahren an Unis in kleinen Schritten, Ausleihen in Innsbruck wieder möglich

Wien – An den Hochschulen wird der Betrieb in den kommenden Wochen schrittweise wieder hochgefahren – allerdings nur in kleinen Schritten. So sind demnächst wieder Laborübungen und künstlerischer Einzelunterricht sowie eingeschränkt auch Präsenzprüfungen möglich. Grundsätzlich soll der Hochschulbetrieb aber im Distance Learning verbleiben.