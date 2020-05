Grünen-Klubchefin Maurer: Blockade von SPÖ und FPÖ ein „zynischer Sabotageakt“

Die Grünen prallen mit ihren Forderungen nach Corona-Bonds, Flüchtlingsverteilung und Millionärssteuer beim Koalitionspartner ÖVP ab. Also müssen sie ihre Begehren relativieren. Wie geht es Ihnen dabei?

Sigrid Maurer: Ich sehe das nicht so. Wir relativieren nicht. Der Koalitionspartner ist nicht überzeugt und wir müssen weiter daran arbeiten. Die Debatte, was die Beiträge von den oberen Zehntausend und den Millionären des Landes betrifft, wird sich ganz sicher stellen.

Maurer: Das, was Kogler gesagt hat, ist, nicht die Debatte zu verschieben, sondern den Zeitpunkt der Maßnahme. Konkret sagte er, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir nicht wissen, wie sehr uns diese Krise treffen wird. Die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise werden uns erst im Herbst treffen. Deshalb sind die Folgen noch gar nicht absehbar. Ja, es gibt Lockerungen und es herrscht allgemein das Gefühl, als wäre die Krise langsam vorbei. Dieser Schein trügt aber. Das oberste Gebot ist jetzt, die Konjunkturpakete zu schnüren, zu schauen, wie man die Arbeitsplätze langfristig sichern kann und wie man wieder Vertrauen in die österreichische Wirtschaft herstellen kann. Danach wird es ganz sicher auch diese Maßnahme des Beitrags der Millionäre brauchen.