DNA-Analyse bestätigt: Wolf trieb in Gerlos sein Unwesen

Gerlos – Was nach dem Fund eines gerissenen Rotwildkadavers in Gerlos längst vermutet worden war, haben die zuständigen Behörden in Tirol nun bestätigt: Das weibliche Tier, das am 21. März gefunden worden war, wurde von einem Wolf gerissen. Das hat die DNA-Analyse ergeben, deren Ergebnis seit gestern Abend vorliegt. Das Land Tirol will sich in Kürze näher zu dem Fall äußern.

Erst vor wenigen Tagen ist in Osttirol ein Wolf gesichtet worden, ein Schüler hatte das Tier in Matrei fotografiert. Im Gemeindegebiet von Assling gab es in den letzten Wochen vermehrt Meldungen von toten Wildtieren. Ein am 30. April tot aufgefundenes Reh wurde am Montag vom zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Im Zuge der Rissbegutachtung wurden auch Tupferproben genommen, die zur Analyse an das Institut für Wildtierkunde an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien geschickt werden. Meldungen über abgängige Schafe werden von der Behörde derzeit abgeklärt.

Bei den Proben von zwei im März und im April tot aufgefundenen Rehen im Gemeindegebiet von Wenns (Bezirk Imst) und im Gemeindegebiet von Elmen (Bezirk Reutte) wurde hingegen die DNA von einem Fuchs nachgewiesen, berichtete das Land in einer Aussendung.

Nachrichten über Rissbegutachtungen in den Tiroler Bezirken und Sichtungen von Wolf, Bär oder Luchs können ab sofort übrigens auch online unter www.tirol.gv.at oder mit der neuen Land Tirol App verfolgt werden.

„Mit der neuen Anwendung in der Land Tirol App wollen wir gesicherte Informationen über die Anwesenheit von Wolf oder Bär sowie Risse von Nutztieren schnell an die Öffentlichkeit weitergeben. Die Präsenz von großen Beutegreifern stellt die Landwirtschaft, insbesondere die Almwirtschaft, vor große Herausforderungen. Herdenschutz – das hat eine vom Land Tirol in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie ergeben – ist auf unseren Almen nur teilweise und meist mit großem Aufwand möglich“, erklärt LHStv. Josef Geisler.

Für Almtiere, die aufgrund von wiederholten Rissen von den Almen geholt werden müssen, übernimmt das Land Tirol schon jetzt die Futterkosten. Ebenfalls bereits in Kraft ist ein neues Entschädigungsmodell für gerissene Nutztiere. Darüber hinaus bietet das Land Tirol Bewirtschaftern von Schafalmen, die sich für eine gezielte Weideführung als Voraussetzung für Herdenschutzmaßnahmen interessieren, Almbegehungen mit Experen an. Dabei wird die Machbarkeit von Herdenschutzmaßnahmen beurteilt. Für Heimweiden stellt das Land Tirol eine begrenzte Anzahl von Notfall-Kits mit mobilen Elektrozäunen inklusive Stromversorgungseinheit und Zubehör für eine befristete Zeit zur Verfügung.

Die neue Anwendung in der Land Tirol App bietet umfassende und fundierte Informationen. Risse von Nutztieren, an denen möglicherweise ein großer Beutegreifer beteiligt war, werden in Kurzform aktuell erfasst und können damit künftig online abgefragt werden. Konkret werden auf einer Tirolkarte Informationen eingespeist. Die Suche ist zeitlich eingrenzbar. Sobald die Karte entsprechend der Suchergebnisse aktualisiert wurde, erscheinen auf der Karte Kreissymbole, die den jeweiligen Status darstellen – beim Klick auf das Symbol, können weitere Details abgerufen werden. Hierbei gibt es Angaben zu Tierart, Sichtung bzw. Riss sowie Gemeindegebiet.

„Die Applikation soll vor allem für die Almbauernschaft ein Hilfsmittel sein, um noch besser informiert zu sein bzw. gegebenenfalls noch rascher reagieren zu können. Begutachtete Kadaver von Nutztieren werden im Zuge der Begutachtung bzw. Probenentnahme sofort erfasst, Wildtierkadaver werden erst erfasst, wenn ein großer Beutegreifer tatsächlich nachgewiesen wurde“, erläutert Josef Gitterle von der Abteilung landwirtschaftliches Schulwesen und Landwirtschaftsrecht.