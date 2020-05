Tiroler Bike-Star Wibmer zeigt wie actionreich Home Office sein kann

Innsbruck – „Stay home" – leichter gesagt, als getan für jemanden, dessen Beruf(ung) das Fahrradfahren ist. Kein Wunder also, dass der Osttiroler YouTuber Fabio Wibmer die Quarantäne in seinem Haus in Innsbruck, nicht auf dem Bürostuhl verbrachte. Backflips vom Dach, Sprünge aus dem Fenster in den Pool, Dartspielen, knifflige Balanceakte auf einer selbstgebauten Wippe – alles auf dem Rad versteht sich. So sieht Home Office bei einem Bike Profi aus. Und auch die Hausarbeit kam nicht zu kurz – wenn auch auf sehr kreative und spektakuläre Weise. Der Clip ist seit Dienstag online und wurde bereits 1,5 Millionen Mal angesehen.