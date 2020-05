Nur zwei Passagiere bei erstem Flug an Bord: Flughafen Salzburg fährt hoch

Salzburg – Fünf Wochen nach dem kompletten Shutdown gibt der Flughafen Salzburg wieder ein erstes Lebenszeichen von sich: Am Mittwochvormittag ist mit der Landung einer Eurowings-Maschine aus Düsseldorf der Startschuss für die langsame Rückkehr gesetzt worden. Zwei Passagiere befanden sich an Bord des Airbus A319 mit insgesamt 144 Sitzplätzen.

Ab sofort werde es am Airport W. A. Mozart zumindest wieder eingeschränkte Betriebszeiten von vier Stunden am Tag geben, teilte Klaus mit. Zur Abwicklung des Eurowings-Fluges von Düsseldorf nach Salzburg und retour seien heute am Vormittag mehr als 20 Mitarbeiter des Flughafenpersonals in Salzburg beschäftigt gewesen. Die Verbindung nach Düsseldorf gebe es vier Mal wöchentlich, diese könne aber je nach Bedarf aufgestockt werden, sagte der Airport-Sprecher.