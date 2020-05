Wolf streift durch Osttirol: Zwei tote Schafe in Matrei entdeckt

Lienz, Innsbruck – Ein Wolf ist derzeit offenbar in Osttirol unterwegs. Nachdem am Sonntag sehr wahrscheinlich ein Isegrim gefilmt wurde, entdeckte am Mittwoch ein Schafbauer in Matrei zwei tote Schafe. Die Kadaver wurden am Donnerstag vom zuständigen Amtstierarzt begutachtet.