Helfen macht Schule!

Durch einen Bildungsauftrag des Ministeriums ist das Jugendrotkreuz in allen österreichischen Schulen vertreten. Das ist in dieser Form weltweit einzigartig. Besonders die aktuelle Situation zeigt, welch großen Stellenwert die Arbeit der landesweit größten humanitären Jugendorganisation für die Tiroler Gesellschaft hat. Die Lernhilfe-LehrerInnen greifen gezielt dort unter die Arme, wo gerade am meisten Unterstützung benötigt wird. Ohne das Engagement der über 1.500 Ehrenamtlichen und dem Einsatz der Tiroler SchülerInnen wäre all das nicht möglich. Auch wenn den freiwilligen Mitgliedern des Roten Kreuzes mein und unser aller Dank das ganze Jahr über gebührt, eignet sich kein anderer Zeitpunkt als der 8. Mai – der Weltrotkreuztag – besser, um ihre Leistungen zu würdigen. Nutzen Sie den Anlass, um sich am Weltrotkreuztag bei den vielen HelferInnen in Ihrem Umfeld zu bedanken. In diesem Sinne: Ein großes DANKE für Ihren wertvollen Beitrag, der die Welt jeden Tag ein bisschen besser macht – gestern, heute und auch morgen.