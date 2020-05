Erneut defekte Teile im AKW Mochovce: "Anti Atom Komitee" warnt vor Atomunfall

Freistadt – Im slowakischen Atomkraftwerk Mochovce sind nach Angaben des "Anti Atom Komitees" erneut defekte Teile entdeckt worden. Die slowakische Atomaufsicht UJD habe dies bestätigt, erklärte das Komitee am Donnerstag in einer Aussendung. Betroffen sei der Block 3, der bis Ende des Jahres in Betrieb gehen sollte.