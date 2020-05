Song Contest: Nun hat Österreich in Deutschland Siegchancen

Wien – Im ORF ist die österreichische Ersatzvariante für den abgesagten Eurovision Song Contest ja bereits mit einem dreiteiligen Showformat Mitte April über die Bühne gegangen – mit Island als Favoriten der heimischen Zuschauer. Nun zieht Deutschland nach. Am kommenden Samstag (9. Mai) startet zunächst im ARD-Spartenkanal One (respektive auf Youtube und www.eurovision.de ) ein ESC-Halbfinale.

Die zehn am Ende ausgewählten Finalisten sollen dann am 16. Mai zur besten Sendezeit in der ARD zur Abstimmung stehen. Von 20.15 Uhr bis 21.55 Uhr moderiert Barbara Schöneberger live aus der Hamburger Elbphilharmonie die Show "Eurovision Song Contest 2020 – das deutsche Finale", in der Deutschland seinen "Sieger der Herzen" kürt.