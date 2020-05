63-Jähriger stürzte bei Landung mit Hängegleiter in Mayrhofen: schwer verletzt

Mayrhofen – Schwer verletzt wurde ein 63-Jähriger am Donnerstagnachmittag bei einem missglückten Landemanöver mit einem Hängegleiter in Mayrhofen. Der Schweizer wollte gegen 15.30 Uhr auf dem Landeplatz der Flugschule gegenüber von der Zillertal Sennerei mit seinem Fluggerät landen. Dabei geriet er durch eine Windböe in Bodennähe aus dem Gleichgewicht.