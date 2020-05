Südtirol geht bei Lockerung nun doch eigenen Weg

Bozen – Südtirol geht bei den Lockerungen, der sogenannten Phase 2, nach dem Corona-Lockdown nun doch einen eigenen Weg. Möglich macht dies ein Landesgesetz, das der Südtiroler Landtag in der Nacht auf Freitag mit 28 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen und einer Gegenstimme beschlossen hat. In Rom hatte es eigentlich geheißen, dass Sonderwege für Regionen erst ab 18. Mai zulässig seien.

Das neue Landesgesetz soll nach der Ausfertigung durch Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) und der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft treten, dies soll voraussichtlich noch am Freitagnachmittag erfolgen. "Wir beschreiten einen eigenen Weg in großer Verantwortung und stellen Sicherheit und Gemeinsinn in den Mittelpunkt unseres Vorgehens. Dabei bauen wir auf die Eigenverantwortung und Disziplin der gesamten Bevölkerung", sagte Komptascher.

Kompatscher: "Haben uns für eigenen Weg entschieden"

Die Lockerungen und ein Neustart seien für Wirtschaft und Familien notwendig. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen des Lockdown dürften nicht unterschätzt werden, so der Landeshauptmann. Der Impact dieser Krise werde jenen der Finanzkrise von 2008 mehrfach überschreiten. "Nachdem Rom dem wochenlangen Drängen für regionale Handlungsspielräume nicht Gehör gegeben hat, haben wir uns für einen eigenen gesetzgeberischen Weg aus der Corona-Krise entschieden", betonte Kompatscher.

▶️ Das neue Landesgesetz schafft wieder mehr Bewegungsfreiheit ohne Eigenerklärung und ermöglicht die Wiederaufnahme wirtschaftlicher Tätigkeit und der Arbeit. Mit Inkrafttreten des Gesetzes – vermutlich Freitagnachmittag – können somit der gesamte Einzelhandel, alle Produktionstätigkeiten von Industrie, Handwerk und Handel sowie die Sozialdienste ihre Tätigkeit wieder aufnehmen.

▶️ Am 11. Mai folgen sämtliche Dienstleistungen, darunter auch Friseure und Schönheitspfleger, aber auch die Gastronomie, der Kunst-, Kultur- und Museumsbetrieb samt Bibliotheken und Jugendzentren. Kinderbetreuung kann ab 18. Mai wieder angeboten werden. Mit 25. Mai können Beherbergungsbetriebe wieder öffnen und Seilbahnanlagen wieder in Betrieb gehen.

Bei Einreise, Unterricht, Sport gelten weiter staatliche Regelungen

Die Neuregelungen betreffen die autonomen Zuständigkeitsbereiche. In Bereichen, die das Gesetz nicht regelt, greifen die bereits erlassenen Verordnungen des Landeshauptmanns beziehungsweise die staatlichen Vorgaben: Was beispielsweise die Einreise nach Italien, den Unterricht an Schulen und Hochschulen, die Austragung von Sportveranstaltungen und Sportbewerben angeht, bleiben einstweilen die staatlichen Regeln aufrecht.

Eine fünfköpfige Kommission von Fachleuten aus Epidemiologie, Statistik, Hygiene und öffentliche Gesundheit wird den Verlauf der Infektionen beobachten, hieß es. Sollte die Infektionskurve wieder ansteigen und sich Südtirol den Kapazitätsgrenzen des Gesundheits-und Pflegesystems nähern, schlage die Kommission neuerliche Maßnahmen zur Einschränkung des Infektionsrisikos vor. Das Gesetz sehe darüber hinaus vor, dass der Landeshauptmann - sollte es die epidemiologische Entwicklung zulassen - Verordnungen erlassen kann, die mit einfachen Maßnahmen die Rückkehr ins gewohnte Leben Schritt für Schritt ermöglichen.