Deutschland verbietet Pseudo-"Therapien" gegen Homosexualität

Berlin – In Deutschland stehen künftig Pseudo-Therapien zum Umpolen von Homosexuellen oder transidenten Personen unter Strafe. Ein am Donnerstagabend vom Bundestag beschlossener Gesetzesentwurf sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vor für das Anbieten, Bewerben oder Vermitteln solcher Behandlungen.

Gesundheitsminister Jens Spahn wertete das neue Gesetz als wichtiges Signal für die Akzeptanz von Schwulen und Lesben in Deutschland. Die umstrittenen Therapien erzeugten viel Leid, sagte der christdemokratische Politiker am Donnerstag. "Wo keine Krankheit ist, braucht es auch keine Therapie." Mit dem Gesetz komme zum Ausdruck, "dass wir jeden so akzeptieren, wie er ist", fügte der bekennende Homosexuelle hinzu.