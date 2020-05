ÖSV-Ass Leitinger bei Trainingsstart: "Wichtig, gemeinsame Sprache zu finden"

Nach anfänglicher Weichschneepiste konnten die ÖSV-Herren dabei in Tirol bis ins Wochenende hinein bei prächtigen Bedingungen trainieren. Da die Skilifte wegen Corona nicht in Betrieb sind, werden die Läufer mit Skidoos und Pistengeräten der Bergbahnen nach oben gebracht.

Auch Leitinger machte kein Geheimnis daraus, dass es offenbar gilt, "die Technik in einem gewissen Maße umzustellen". Damit soll es möglich werden, "dass die Reise in den Wertungen wieder nach vorne geht", sagte der Salzburger in einem Interview auf der ÖSV-Homepage. "Es geht darum, bei Rennen bessere Platzierungen einzufahren. Da gehört Arbeit dazu, da müssen wir zusammenstehen", so Leitinger. "Aber es ist zur Zeit alles sehr stimmig, das gefällt mir. Wir werden jeden Tag hart arbeiten, um uns in den nächsten Jahren als Gruppe wieder besser zu präsentieren."