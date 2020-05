ÖSV trauert um Kombi-Nachwuchstalent Johanna Bassani

Innsbruck - Der Österreichische Skiverband (ÖSV) trauert um die Nordische Kombiniererin Johanna Bassani. Die Oberösterreicherin, die erst vor wenigen Tagen 18 Jahre alte wurde, verstarb völlig unerwartet am vergangenen Dienstag.

Die Athletin des UVB Hinzenbach gehörte dem ÖSV-Kader an und war eines der großen heimischen Komibi-Talente.

Bassani nahm in der abgelaufenen Saison an den Jugend-Weltmeisterschaften und den Youth Olympic Games in Lausanne teil und erreichte im Continental-Cup zwei Mal den sechsten Platz. (TT.com)