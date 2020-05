Vom T-Shirt in den Wollpulli: Eisheilige bringen den Winter nach Tirol

Innsbruck – Den Frühsommer sollten alle am Wochenende noch einmal richtig auskosten. Weil ab Montag wird es nochmal winterlich. Die Eisheiligen, die am 12. Mai beginnen, werden heuer ihrem Namen mehr als gerecht. Sogar ein paar Schneeflocken können sich am Dienstag bis in die Täler verirren.

Doch zuvor wird es richtig warm. Die Temperaturen steigen am Samstag in Tirol auf bis zu 24 Grad, am Sonntag liegen die Spitzenwerte sogar bei 26 Grad. Noch sommerlicher ist es in Niederösterreich, dort sagen die Experten bis zu 28 Grad voraus. „Mit einer südwestlichen Höhenströmung gelangen feuchte Luftmassen ins Land und besonders an der Alpennordseite wird es erstmals in diesem Jahr schwül-warm“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ).

Ungetrübten Sonnenschein wird es an den beiden Tagen aber nicht geben. Im Bergland und an der Alpennordseite können sich ein paar Schauer und auch Gewitter bilden. Im Osten Österreichs und in Unterkärnten bleibt es dagegen weitgehend trocken.

„Britta" bringt Schnee und Regen

Am Montag zieht dann „Britta" auf. Die Kaltfront kommt aus Skandinavien und macht sich erst einmal im Alpenraum mit Föhn bemerkbar. In der Osthälfte des Landes sind noch einmal bis zu 27 Grad möglich. Von Westen her machen sich aber immer mehr Wolken breit. Erster Regen setzt dann südlich des Alpenhauptkamms ein.

Am Nachmittag ziehen dann auch Schauer und Gewitter an der Alpennordseite auf. Am Abend regnet es von Vorarlberg bis zum Waldviertel. Die Schneefallgrenze sinkt hier am späten Abend rasch unter 1000 Meter ab. In der Nacht fallen dann bis auf 500 Meter ein paar Schneeflocken. „In Lagen oberhalb von etwa 1000 Metern kann sich vorübergehend eine dünne Schneedecke bilden“, prognostiziert Spatzierer.