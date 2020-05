Innsbrucker hatte verbotene Waffe und Cannabispflanzen in Wohnung

Innsbruck – Eigentlich sollten sie nur einen Rettungseinsatz unterstützen, aber zufälllig machten Polizisten am Freitag in Innsbruck eine strafrechtlich relevante Entdeckung. In der Wohnung eines 26-Jährigen fanden die Beamten eine Indoor-Aufzuchtanlage mit neun Cannabispflanzen. Bei einer genaueren Nachschau stellten sie zudem eine verbotene Waffe und zwei Schreckschusspistolen samt Munition sicher.