Ermittlungen nach Tod eines Schwarzen bei Polizeieinsatz in den USA

Rockville – Nach dem Tod eines 30 Jahre alten Schwarzen im Zuge eines Polizeieinsatzes im US-Bundesstaat Maryland hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Der Mann habe einen – weißen – Beamten auf einem Parkplatz in der Ortschaft White Oak mit einem Fleischermesser angegriffen, teilte der Polizeichef des Bezirks Montgomery, Marcus Jones, mit. Nach mehreren Warnungen habe der Polizist geschossen und den Angreifer verletzt. Dieser sei später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Bei den Ermittlungen sollen auch die am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Videoaufnahmen einer Kamera ausgewertet werden, die der Beamte am Körper trug.