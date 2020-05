Haller Künstlerin Decristoforo erhält den Paul-Flora-Preis 2020

Innsbruck, Bozen – Der mit 10.000 Euro dotierte Paul-Flora-Preis geht heuer an die Künstlerin Sarah Decristoforo. Verliehen werden soll die Auszeichnung am 12. Oktober in Innsbruck. Decristoforo, geboren 1983 in Hall, studierte an der Kunstuniversität Linz. Im Zentrum ihrer Multimedia-Arbeiten steht die Auseinandersetzung mit Bildern, Texten und der Ästhetik von Alltagskultur und Massenmedien. Sarah Decristoforo sei „eine vielseitige junge Künstlerin, die sich in verschiedenen Medien mit aktuellen Fragestellungen beschäftigt“, erklärt Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) in einer gemeinsam mit ihrem Südtiroler Amtskollegen Philipp Achammer (SVP) veröffentlichten Stellungnahme.