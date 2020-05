Keine Entscheidung über Fortsetzung der 2. Liga: Clubkonferenz abgebrochen

Wien - Die Saison-Fortführung der 2. Fußball-Liga ist nach wie vor offen. In der Clubkonferenz am Dienstag wurde keine Entscheidung getroffen, ob beziehungsweise wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Die Sitzung wurde unterbrochen und soll am Montag fortgesetzt werden - spätestens dann dürfte Klarheit über die Zukunft der zweithöchsten Spielklasse herrschen.