Bankomat in Weer gesprengt: Fahndung bislang erfolglos, Täter weiter flüchtig

Weer – Bisher Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr in Weer einen Bankomaten an der Außenfront eines Lebensmittelmarktes gesprengt. Die Polizei ging zunächst von mindestens zwei Tätern aus, die zu Fuß geflüchtet sein dürften. Eine sofort eingeleitet Alarmfahndung blieb auch am Nachmittag vorerst ohne Ergebnisse.