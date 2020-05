Großfahndung in Weer: Bankomat in die Luft gesprengt und geflüchtet

Es war Mittwoch um exakt 2.11 Uhr, als der bei einem Supermarkt neben der Bundesstraße am Ortsrand von Weer aufgestellte Bankomat zur Explosion gebracht wurde. Der Knall war im Dorf deutlich zu hören. So kam es, dass mehrere dadurch aufgeschreckte Anrainer zwei Verdächtige beobachten konnten: „Die dunkel gekleideten Personen sind zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet“, beschreibt Tersch den Informationsstand. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Allerdings ohne Erfolg – von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. In der Dunkelheit konnten die Zeugen die Flüchtenden nur schemenhaft erkennen. Eine genauere Beschreibung steht daher nicht zur Verfügung.

Stichwort Profis – auch nach den drei Bankomat-Sprengungen im vergangenen Sommer führten die Ermittlungen der Polizei zu Serientätern. Nach dem Plündern eines Geldautomaten im Oktober in Kärnten konnten die Beamten bei der Fahndung drei Rumänen festnehmen. Einer der Verdächtigen gestand schließlich, auch an der Sprengung des Bankomaten in Nussdorf-Debant beteiligt gewesen zu sein. Das war am 8. August. Ob er auch in Vomp und Hopfgarten am Werk war, blieb vorerst unklar. Die weiteren Nachforschungen führten zu einem 40-jährigen Rumänen und einem 48-jährigen Italiener. Die Männer sollen am 14. August 2019 den Bankomaten in Vomp zur Explosion gebracht haben. Der Italiener wurde in seiner Heimat im Raum Venedig festgenommen, der Rumäne tauchte zunächst unter. Nur dem Bankomat-Coup in Hopfgarten konnten zunächst keine Beschuldigten zugeordnet werden. Durchaus möglich, dass die Einbrecher von damals jetzt in Weer am Werk waren. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die drei Coups vom vergangenen Sommer zusammenhängen.