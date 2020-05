McLaren-Pilot Sainz wird angeblich Nachfolger von Vettel bei Ferrari

Maranello – Der Spanier Carlos Sainz soll Medienberichten zufolge Nachfolger von Sebastian Vettel beim Formel-1-Team Ferrari werden. Der bisherige McLaren-Pilot hat sich nach Informationen von RTL/ntv und motorsport-total.com mit der Scuderia auf einen Vertrag ab 2021 geeinigt. Ferrari will demnach die Verpflichtung des 25-Jährigen im Laufe dieser Woche bekanntgeben.

Ferrari und McLaren teilten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Nachfrage mit, dass man Spekulationen nicht kommentiere. Ferrari hatte am Dienstag die Trennung von Vettel zum Ende des Jahres verkündet. Die weitere Karriereplanung des vierfachen Ex-Weltmeisters ist nicht bekannt. Sainz würde damit künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc (22) fahren.