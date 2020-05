Brüssel zeigt EU-Ländern bei Streit um Reisegutscheine kalte Schulter

Brüssel – Die EU-Kommission beharrt in der Coronakrise auf den Verbraucherrechten von Urlaubern: Die Brüsseler Behörde wies am Mittwoch erneut Forderungen von Mitgliedsländern zurück, das Recht auf Rückerstattung der Kosten im Fall abgesagter Reisen aufzuweichen.

„Wenn der Passagier sich dafür entscheidet, muss die Rückerstattung erfolgen", stellte Verkehrskommissarin Adina Valean klar. Gutscheine seien lediglich eine Option. Sie werde sich in einem Schreiben an alle EU-Länder richten, um sie an die Einhaltung dieser grundsätzlichen EU-Regel im Verbraucherschutz zu erinnern, fügte die Rumänin hinzu.