Italien billigte Corona-Hilfspaket in Höhe von 55 Mrd. Euro

Italiens Regierung hat am Mittwochabend ein neues Hilfspaket aus 250 Punkten in Höhe von rund 55 Milliarden Euro vorgestellt, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Vorgesehen sind Stützungsmaßnahmen für angeschlagene Wirtschaftszweige wie Tourismus, Landwirtschaft und Kultur. Dazu kommen flexiblere Prozeduren für den Zugang zur Kurzarbeit.

"Wir wussten, dass das ganze Land auf dieses Maßnahmenpaket seit langem wartet. Wir wissen, dass sich Italien in großen Schwierigkeiten befindet. Mit diesem Hilfspaket wollen wir Italiener in Schwierigkeiten unterstützen und die Weichen für den sozialen und wirtschaftlichen Neustart des Landes schaffen", sagte Premier Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend in Rom.