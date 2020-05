Tottenhams Mittelfeldstar Alli mit Messer bedroht und ausgeraubt

Englands Teamspieler Dele Alli ist laut britischen Medienberichten in den Morgenstunden des Mittwochs Opfer eines Raubüberfalls geworden. Demnach seien zwei Männer in das Haus des 24-jährigen Tottenham-Akteurs in Nordlondon eingedrungen, hätten ihn und seinen Adoptivbruder Harry Hickford mit einem Messer bedroht und Wertsachen im Wert von mehreren hunderttausend Pfund gestohlen.