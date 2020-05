Zehn Spiele in 33 Tagen: Bundesliga will im Eiltempo ins Ziel

Von Alex Gruber

Wien, Innsbruck – Ab Freitag dürfen die zwölf Bundesligisten wieder ins Mannschaftstraining mit Zweikämpfen einsteigen, am 29. Mai wird im Klagenfurter Wörtherseestadion das Cupfinale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau anvisiert und am 2. Juni startet die Bundesliga mit der Qualifikationsrunde (tags darauf folgt die Meistergruppe) in die verbliebenen zehn Runden. Der ehrgeizige Rahmenspielplan sieht u. a. für die WSG Swarovski Tirol, die am 2. Juni St. Pölten zu Gast hat, zehn Partien in 33 Tagen vor. Das Europa-League-Play-off folgt bis Mitte Juli im Anschluss.

„Wir wollen so schnell wie möglich mit der Saison fertig sein und uns so auch ein Zeitfenster nach hinten geben. Es ist ein großer Schritt für uns alle und wir sind in einer Vorreiterrolle für den Mannschaftssport“, erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer nach der Klubkonferenz. Das Präventionskonzept soll veröffentlicht werden.

Wie in Deutschland soll Torjubel künftig „ohne Umarmungen und Liebkosungen“ stattfinden, Maskenpflicht gäbe es am Rasen für Trainer wie Spieler keine, dafür sind 1,5 Meter Abstand auf der Ersatzbank vorgesehen. Balljungen sollen außerhalb des Spielfeldes landende Bälle desinfizieren. Über eine vermehrte Anzahl an Spielerwechseln werde genauso noch diskutiert wie mit Vollrechte-TV-Inhaber Sky über eine etwaige Live-Übertragung im Free-TV.

WSG Tirol beteiligt sich ebenfalls an Corona-Studie

„Wenn alle Corona-Tests negativ sind und die Ergebnisse rechtzeitig eintreffen, wollen wir am Freitag mit dem Teamtraining beginnen“, hält WSG-Sportmanager Stefan Köck fest. Die WSG beteiligt sich auf Anfrage von Red Bull Salzburg gemeinsam mit den Bullen, den beiden Wiener Großklubs und Hartberg an einer Studie, die u. a. mit einem Gesundheitstagebuch der Spieler wertvolle Daten und Fakten für den Amateur- oder Nachwuchssport liefern soll. „Wir sind stolz, daran teilnehmen zu dürfen. Und ich muss bei uns allen ein Kompliment machen, wie diszipliniert das bislang abgelaufen ist“, notiert Köck. Ein Testspiel sei laut Ebenbauer bis zum Re-Start erlaubt, die WSG hat es übernächstes Wochenende gegen Meister Salzburg auf der Agenda.

„Was die 2. Liga betrifft, will ich keine Prognosen abgeben, wie es weitergeht. Wir wollen den Klassenerhalt sportlich fixieren und nicht, weil eine Liga abgebrochen wird“, betont Köck den Sportsgeist.