Dritter Brandanschlag in Innsbruck: Wieder Auto angezündet

Von Thomas Hörmann

Innsbruck - Nachdem bereits am Dienstag und Mittwoch bislang ungekannte Täter in Innsbruck fünf Pkw abgefackelt haben, kam es am Freitag gegen 3 Uhr erneut zu einem Fahrzeugbrand. Laut den bisherigen Brandermittlungen dürfte auch dieses Feuer gelegt worden sein. Die Polizei geht laut einer Aussendung von einem Zusammenhang mit den anderen Fahrzeugbränden aus. Der Schaden dürfte laut Auskunft der Geschädigten im oberen vierstelligen Eurobereich liegen. Umfangreiche Ermittlungen sind im Gange.

Am Dienstagabend war’s ein alter Mercedes-Kleinwagen, in der Nacht zum Donnerstag ein Skoda: Innerhalb von 30 Stunden haben Brandstifter in Innsbruck zwei Autos angezündet. Am Archenweg führte der Anschlag zu einer Kettenreaktion – drei weitere Pkw gingen in Flammen auf. Die Brandlegungen wecken Erinnerungen an die Pkw-Brandserie vor fünf Jahren im Rotlicht-Milieu. „Für einen Zusammenhang gibt’s aber keinerlei Hinweise“, sagt Christoph Kirchmair, Leiter der Innsbrucker Kripo. Derzeit schaut’s auch nicht danach aus, dass die jüngsten Anschläge in Wilten und der Rossau einen gemeinsamen Nenner haben.

Schauplatz der ersten Brandstiftung war ein Innenhof in der Noldinstraße. Am Dienstag gegen 23 Uhr fing ein etwa 20 Jahre alter Mercedes A-Klasse ohne Kennzeichen im Frontbereich Feuer. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Vorderreifen mit einem Grillanzünder in Brand gesetzt worden sein. Der Täter konnten unerkannt entkommen. Der Autobesitzer ist ein Einheimischer.

📽 Video | Polizei sucht Brandstifter in Innsbruck

In der Nacht zum Donnerstag gegen 4.45 Uhr geriet auf einem Parkplatz am Archenweg 50 ein Skoda Kombi in Brand. „Wir müssen ebenfalls von Brandstiftung ausgehen“, sagt Kirchmair. Die Flammen griffen auf drei weitere Pkw über, die neben der Kombi-Limousine abgestellt waren. Der Audi eines Deutschen und der Skoda haben nur noch Schrottwert, zwei weitere Fahrzeuge von Einheimischen wurden schwer beschädigt. Beim Besitzer des Skoda handelt es sich um einen Slowaken, der vorerst nicht befragt werden konnte. Der Täter ist ebenfalls unbekannt. Die Kripo hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen.

Kirchmair glaubt nicht, dass die Anschläge die Fortsetzung der Brandserie von 2015 sind. Damals gingen mindestens neun Autos in wenigen Monaten in Flammen auf. Die Opfer hatten größtenteils Verbindungen zum illegalen Rotlichtmilieu. Ehe die Serie geklärt werden konnte, riss sie plötzlich ab. „Weil die Polizei damals den Druck auf das Milieu massiv erhöht hat“, erinnert sich Kirchmair. Eine Offensive, die mittlerweile zur Auflösung des Straßenstrichs geführt hat. (TT.com)