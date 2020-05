Vier Autos in Flammen: Innsbrucker Polizei sucht Brandstifter

Innsbruck – Bei der Suche nach einem Brandstifter bittet die Innsbrucker Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Berufsfeuerwehr wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zu einem Einsatz am Archenweg im Stadtteil Roßau gerufen. Auf Höhe des Hauses Nummer 50 standen gegen 4.45 Uhr vier geparkte Autos in Flammen. An zwei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden, die zwei anderen Pkw wurden schwer beschädigt.