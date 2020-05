Schuldirektor Gerfried Breuss zum neuen Reuttener Vizebürgermeister gewählt

Reutte – Auf dem Weg in ein­e neue Normalität befindet sich auch das Reuttener Kommunalparlament. Nach den Verwerfungen um Michael Steskal wegen angeblicher Nichteinhaltung von Compliance­regeln, seines Ausschlusses aus der (Bürgermeister-)List­e Luis und dessen Rücktritt als 1. Vizebürgermeister stand Donnerstagabend in der Gemeinde­ratssitzung die Neuwahl des vakanten Postens an. Gerfried Breuss war der fast logische Nachfolger – und er wurde es auch. Der bei der Gemeinde­ratswahl 2016 auf der Liste Luis Zweitgereihte wurde von seiner Fraktion, die als stärkst­e das Vorschlagsrecht dafür hat, nun auch nominiert.