28-Jähriger bedrohte Jugendliche in Jenbach mit Axt

Jenbach – Am Donnerstag gegen 17 Uhr bedrohte ein 28-jähriger mehrere Jugendliche am Bahnhofsvorplatz in Jenbach mit einer Axt. Der Einheimische konnte im Zuge einer Fahndung angehalten und die Axt sichergestellt werden, berichtet die Polizei. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)